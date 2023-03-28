Глава МИД Чехии призвал максимально помочь Украине покончить с "российским империализмом"

Страны Запада должны сделать все возможное, чтобы Украина могла оградить себя от российских захватчиков.

Если Украина проиграет российским агрессорам, то они на этом не остановятся и пойдут в наступление на другие страны центральной Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он отметил, что страны Запада должны сделать все возможное, чтобы Украина могла оградить себя от российских захватчиков.

Липовский уверен, что победа Украины может быть только в рамках территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанных границ, особенно в возвращении аннексированного Крыма.

"Я считаю, что мы должны нанести сильный удар по российскому империализму, чтобы раз и навсегда отрезать колониальные аппетиты России к воровству территорий в других странах" — заявил Липовский.

Кроме того, глава МИД Чехии заявил, что хотя его страна не играет ключевой роли в поставках вооружений для защиты Украины, она может подать пример другим государствам.

"И это то, что мы делаем. Мы можем объяснить нашу обеспокоенность безопасностью — и мы это делаем — и объясняем опасность, которую сегодняшняя имперская Россия представляет миру. Если Россия победит Украину, она пойдет дальше в Центральную Европу" — подчеркнул министр.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил, что Украина может воспользоваться значительным истощением российской армии и поставкой западного оружия для того, чтобы провести успешное контрнаступление весной этого года.

Также мы информировали, что Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов, чтобы обеспечить украинских военных во время контрнаступления.

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