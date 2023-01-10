Глава МИД Германии Бербок с необъявленным визитом приехала в Харьков и пообещала больше оружия

Германия и дальше будет передавать Украине оружие.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с необъявленным визитом посетила Харьков. Ее приезд к последнему не анонсировали из-за мер безопасности.

Об этом пишет Handelsblatt.

Анналена Бербок сначала поездом приехала из Польши в Киев. Оттуда в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и украинского посла в Германии минист поехала в Харьков.

В Харькове Бербок посетила разрушенную из-за российских обстрелов подстанцию и ТЭЦ. Также министр побывала в детской больнице и на Салтовке — крупнейшем спальном районе Харькова, который уничтожили российские оккупанты.

"Украинцы показали министру Харьковскую обладминистрацию на центральной площади Свободы, разрушенную российскими ракетами 1 марта. Во втором по величине украинском городе погибли 29 человек. Сразу после вторжения в Украину россияне ненадолго продвинулись к окрестностям города. В основном они были вынуждены отойти с Харьковщины в сентябре — после наступления украинских войск, которое отбросило россиян за реку Оскол", — говорится в сообщении.

Анналена Бербок пообещала, что Германия и дальше будет передавать Украине оружие, чтобы ВСУ освободили оккупированные территории от российского нашествия.

Немецкие танки для ВСУ: что известно

Сейчас западные партнеры обсуждают передачу Украине немецких танков. Канцлер Олаф Шольц не исключил передачи ВСУ танков Leopard. Впрочем, Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, а только с союзниками. О желании передать ВСУ западные танки говорят также и в Польше.

В январе 2023 года в федеральном правительстве Германии сообщили, что государство передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.

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