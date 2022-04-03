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Глава МИД Греции прибыл в Одессу: фото, видео

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Глава МИД Греции прибыл в Одессу: фото, видео

Никос Дендиас отметил, что он обсудил жизнь греческого меньшинства в Одессе.

Глава МИД Греции в воскресенье, 3 апреля прибыл в Одессу, где встретился с мэром Геннадием Трухановым.

Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Он сказал, что сначала прибыл в Молдову, откуда отправился в Одессу и встретился с мэром Трухановым.

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Никос Дендиас отметил, что он обсудил жизнь греческого меньшинства в Одессе и прогулялся по украинскому городу.

Также глава МИД Греции сообщил о возобновлении работы Генерального консульства Греции в Одессе.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на зверства российских оккупантов в освобожденной Киевской области. Он требует наказать россиян, которые совершали зверства в Буче.

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