Глава МИД Греции прибыл в Одессу: фото, видео

Никос Дендиас отметил, что он обсудил жизнь греческого меньшинства в Одессе.

Глава МИД Греции в воскресенье, 3 апреля прибыл в Одессу, где встретился с мэром Геннадием Трухановым.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Он сказал, что сначала прибыл в Молдову, откуда отправился в Одессу и встретился с мэром Трухановым.

Никос Дендиас отметил, что он обсудил жизнь греческого меньшинства в Одессе и прогулялся по украинскому городу.

Также глава МИД Греции сообщил о возобновлении работы Генерального консульства Греции в Одессе.

Η είναι παρούσα στην Οδησσό. Από σήμερα θα λειτουργήσει ξανά το Γενικό Προξενείο, το οποίο θα βοηθήσει στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, τη δημιουργία διαδρόμων εκκένωσης για την ομογένεια, αν χρειαστεί και θα υπογραμμίσει την ιστορική μας παρουσία στην πόλη της. pic.twitter.com/zcm3vNOQQW — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на зверства российских оккупантов в освобожденной Киевской области. Он требует наказать россиян, которые совершали зверства в Буче.

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