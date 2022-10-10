Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава МИД Латвии призвал увеличить поставки оружия Украине после массированного обстрела городов

Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава МИД Латвии призвал увеличить поставки оружия Украине после массированного обстрела городов

Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Латвии отреагировал на массированную ракетную атаку по городам Украины.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал увеличить поставки оружия Украине после российских ракетных обстрелов городов, включая Киев и Запорожье.

Об этом он написал в Twitter.

"Обстреливая Киев и Запорожье, Россия показывает свою трусость и подлинную природу террористического государства. Необходимы дополнительные поставки оружия для Украины, чтобы остановить эту войну и Россию", — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 10 октября, российская армия нанесла массированный ракетный удар по городам Украины.

Ракетный удар России по Украине 10 октября

В результате ракетных обстрелов Киева и других городов Украины количество жертв и разрушений увеличивается.

Так, в Киеве пока известно, что по неподтвержденным данным, погибших – от 5 до 8.

Почти одновременно с Киевом 10 октября взрывы прогремели в Днепре. Вероятно, российская армия нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре. Есть масштабные разрушения.

В Хмельницком сработала система ПВО.

В Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.

В ночь на 10 октября российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Николаева. По городу было выпущено 10 ракет С300.

По Запорожью ночью враг выпустил 7 ракет, предположительно С-300, сообщил глава запорожской ОВА Александр Старух.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
427
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация