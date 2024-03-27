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Глава МИД Латвии сделал громкое заявление об использовании замороженных активов РФ

Глава МИД Латвии сделал громкое заявление об использовании замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Франции Кришьянис Кариньш предложил, как можно использовать замороженные активы РФ. Фото: X (Twitter)

ЕС нацелен на использование доходов от замороженных активов России, а это несколько миллиардов евро на помощь для Украины.

Замороженные средства России на Западе нужно использовать не только для восстановления, но и для закупки вооружения для Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой польской дипломатии Радославом Сикорским в Риге заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Wnp.pl.

Латвийский министр отметил, что ЕС нацелен на использование доходов от замороженных активов России, а это несколько миллиардов евро, на помощь для Украины.

По его словам, нужно иметь возможность использовать российские средства не только для обновления Украины, но и для закупки вооружения.

«На мой взгляд, надо смотреть на это шире — не только на доходы от активов, но и на активы и государственные активы, которые находятся в разных европейских банках. Это сотни миллиардов. Мы должны иметь возможность использовать эти средства не только для восстановления Украины, но и для вооружения», — подчеркнул Кариньш.

Напомним, Запад заморозил активы Центробанка РФ на почти 300 млрд евро. Львиная доля этих денег – около 190 млрд евро – хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Уже в июле Украина может получить 2-3 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

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