Глава МИД Латвии сделал громкое заявление об использовании замороженных активов РФ

ЕС нацелен на использование доходов от замороженных активов России, а это несколько миллиардов евро на помощь для Украины.

Замороженные средства России на Западе нужно использовать не только для восстановления, но и для закупки вооружения для Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой польской дипломатии Радославом Сикорским в Риге заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Wnp.pl.

Латвийский министр отметил, что ЕС нацелен на использование доходов от замороженных активов России, а это несколько миллиардов евро, на помощь для Украины.

По его словам, нужно иметь возможность использовать российские средства не только для обновления Украины, но и для закупки вооружения.

«На мой взгляд, надо смотреть на это шире — не только на доходы от активов, но и на активы и государственные активы, которые находятся в разных европейских банках. Это сотни миллиардов. Мы должны иметь возможность использовать эти средства не только для восстановления Украины, но и для вооружения», — подчеркнул Кариньш.

Напомним, Запад заморозил активы Центробанка РФ на почти 300 млрд евро. Львиная доля этих денег – около 190 млрд евро – хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear. Уже в июле Украина может получить 2-3 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.

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