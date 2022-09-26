Глава МИД Турции: "Оккупированные территории — это земли Украины"

Усилия по установлению мира между Россией и Украиной будут продолжаться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит переговоры с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями СМИ в Японии, сообщает агентство Anadolu.

"Президент Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств. За последствия этой войны расплачивается весь мир", – сказал он.



Глава турецкого МИД также отметил, что необходимо добиться заключения "справедливого мира". В то же время он подчеркнул, что оккупированные территории – это территории Украины.



"Турция с самого начала не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем итогов референдумов на территории Украины", – сказал он.



Ранее Эрдоган в конце своего визита в США для участия в 77 Генеральной Ассамблее ООН анонсировал новые переговоры с лидерами Украины и России.

"Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения мира и стабильности в будущем. Например, как только мы вернемся (из Нью-Йорка. — ред.), мы снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию", — сказал он.

В то же время Эрдоган напомнил, что призвал Россию прекратить военные операции и вывести свои силы из Украины, вошедших на ее территорию с 24 февраля.

Переговоры между Украиной и Россией: Эрдоган назвал условие