Глава МИД Венгрии – Зеленскому: "Мы не разрешим поставки оружия через нашу территорию"

Власти страны не хотят втягивать народ в войну.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения по поставке оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он выразил понимание, что для президента Украины важнейшим является украинский народ, но подчеркнул, что для руководства Венгрии главное – это безопасность венгерского народа.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Венгрия не была втянута в войну, поэтому мы не разрешим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, подлежащей уничтожению, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа" – заявил Сийярто.
Напомним, на саммите ЕС Зеленский повторил два ведома требования украинцев: разрешить поставки оружия через Венгрию и приостановить закупку природного газа и нефти в России.
Венгрия отказалась поставлять оружие Украине даже на фоне российского вторжения.
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