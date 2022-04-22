Глава Мининфраструктуры сообщил, за сколько времени в Украине восстановят разрушенные дороги и мосты

Глава Мининфраструктуры сообщил, за сколько времени в Украине восстановят разрушенные дороги и мосты

Большинство объектов разрушенной армией РФ транспортной инфраструктуры можно восстановить в течение двух лет.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, основные вещи смогут восстановить через год.

Об этом глава Мининфрастуктуры рассказал в эфире совместного телемарафона "Единые новости" в пятницу, 22 апреля.

"Если говорить исключительно о транспортной инфраструктуре, я считаю, что большинство разрушенных объектов можно восстановить за два года. Важнейшие вещи можно сделать за один год, а сложные, внеклассовые мосты, которые невозможно сделать за год, мы точно сможем отстроить через два года", — сказал министр.

Напомним, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб украинским зданиям и инфраструктуре из-за вторжения России. По оценкам банка, российская армия уже нанесла ущерб Украине на 60 миллиардов долларов и он будет расти по мере продолжения войны.

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