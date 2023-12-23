Глава Минобороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине

Он уверен, что по дипломатическому пути можно достичь того, что нельзя решить военными действиями.

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что страны Запада должны продолжать поддерживать Украину, но параллельно с этим необходимо искать политическое решение о прекращении войны в Украине.

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Об этом он заявил во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке в Польше, его цитирует агентство ANSA.

"Война длится уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, ведущему к политическому решению", – сказал Крозетто.

Он заявил, что по дипломатическому пути можно достичь того, что нельзя решить военными действиями.

"То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, заблокировавшей российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата посредством мирных переговоров", – сказал министр.

Кроме того, Крозетто отметил, что то, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кучма сделал заявление о Путине и мирных переговорах.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме ответили, когда Украина может пойти на переговоры с РФ.

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