Глава Минобороны Резников оценил вероятность эскалации конфликта с РФ как низкую: заявление

По словам Резникова, военные просчитывают все возможные сценарии и делают все должное для нейтрализации угроз.

Министерство обороны Украины оценивает вероятность значительной эскалации конфликта со стороны Российской Федерации как низкую.

Об этом говорится в заявлении главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова от воскресенья, 6 февраля.

По его словам, украинская разведка продолжает наблюдение за активностью российских войск вдоль государственной границы, на территории Беларуси и в ОРДЛО и оккупированном Крыму, и все фиксируемые события являются "ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов".

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"Обязанность военных — просчитывать все возможные сценарии, даже самые худшие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", — заверил Резников.

К тому же, продолжил министр обороны, интенсивный обмен информацией с международными партнерами осуществляется в режиме реального времени, а "беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению".

"С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания, — подчеркнул глава Минобороны. — Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны, происходит большое количество подготовительных мер с гражданами".

Он подчеркнул, что в оборонном ведомстве владеют всей полнотой информации и реалистично оценивают ситуацию.

Резников признал наличие различных гипотетических оценок и прогнозов, в частности со стороны иностранных СМИ, однако отметил, что ВСУ, Нацгвардия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и другие органы сектора безопасности и обороны осуществляют все необходимые "меры для нейтрализации потенциальных угроз".

Напомним, что, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, жителям приграничных областей не нужно волноваться и поддаваться панике, поскольку военной угрозы со стороны России пока нет.

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