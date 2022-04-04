Глава Минобороны сообщил, где в Украине продолжаются тяжелые бои и в каком городе все еще "непростая ситуация"

Защитники Мариуполя уже стали нынешними легендами, говорит Резников.
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.
Об этом он написал в Facebook.
"Сейчас продолжаются тяжелые бои на Харьковщине, Луганщине, Донетчине. Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, уже ставшие легендами настоящего", — сообщил Резников.
Глава Минобороны отметил, что все уже осознали, что самое ценное в Украине – люди.
"Тысячи и тысячи людей сегодня борются за будущее для Украины, для всех будущих поколений украинцев. Чтобы украинцы сами определяли свою судьбу и никогда не были вынуждены жить под господством бесчеловечных", — добавил он.
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