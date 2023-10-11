Глава Минобороны Умеров обсудил с бельгийской коллегой поставки истребителей F-16

Также стороны обсудили обучение украинских пилотов.
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своей бельгийской коллегой Человек Дедондер, во время которого обсудил поставки истребителей F-16.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В сообщении указывается, что Умеров и Дедондер обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировки наших пилотов.
"Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и советом Украина-НАТО", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре обсудил с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен текущие потребности Вооруженных сил, в том числе в дальнобойных ракетах.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном решении для подготовки в Румынии специалистов для F-16.
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