Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава Минобороны Умеров обсудил с бельгийской коллегой поставки истребителей F-16

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава Минобороны Умеров обсудил с бельгийской коллегой поставки истребителей F-16

Истребитель F-16 / Фото: Lockheed Martin

Также стороны обсудили обучение украинских пилотов.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своей бельгийской коллегой Человек Дедондер, во время которого обсудил поставки истребителей F-16.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В сообщении указывается, что Умеров и Дедондер обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировки наших пилотов.

"Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и советом Украина-НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре обсудил с министершей обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен текущие потребности Вооруженных сил, в том числе в дальнобойных ракетах.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важном решении для подготовки в Румынии специалистов для F-16.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
150
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация