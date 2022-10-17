Глава МВД рассказал, как россияне дронами планировали превзойти массированный обстрел 10 октября

Атака дронами-камикадзе Украины утром 17 октября, по планам оккупантов, должна была превзойти массированную атаку 10 октября. Впрочем, украинские силы успешно ликвидировали большинство запущенных беспилотников.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

По данным МВД, всего за утро 17 октября войска РФ запустили по Украине 42 дрона, из которых 36 были сбиты.

"Сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, из них 36 было сбито, то есть абсолютное большинство дронов. Это фактически говорит о том, что не достигла цели и массированная атака, которая планировалась на сегодняшний день. Я думаю, что она должна по своим замыслам превзойти прошлый понедельник ракетными обстрелами. Но, слава Богу, этого не произошло", — сказал он.

Глава МВД добавил, что в Киев было направлено около 30 дронов, из них 25 Вооруженные силы смогли сбить.

"В Киев непосредственно направилось около 30 дронов, из того, что мы понимаем. Многие наши горожан лично видели эти дроны, которые пролетали возле их домов. И из них, из 30 дронов 25 наши Вооруженные силы смогли сбить. Это очень высокий показатель", – подытожил Монастырский.

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Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что в Киеве полицейские сбили дрон стрелковым оружием, но он призвал владельцев оружия не делать этого. По его словам, вероятность сбития дрона не подготовленным человеком из пистолета, чрезвычайно мала. А гражданские могут травмировать себя или других.

Как известно, утром 17 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. В результате атаки дронов-камикадзе разрушен жилой дом в Шевченковском районе, где погибли четыре человека.

Среди погибших в Киеве — молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, отметив, что россиянам украинцев сломать не удастся.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа".

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