Глава немецких католиков раскритиковал сдержанную реакцию Папы Римского на войну в Украине

Папа Римский сдержанно прокомментировал события на войне в Украине. Глава немецких католиков раскритиковал его словами.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, с критикой выступил глава Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг. По его мнению, Папа Римский Франциск недостаточно однозначно критикует происходящее в Украине и секторе Газа.

Он говорит, что Ватикан пытается сохранять как можно больше открытых каналов связи. Но есть ситуации, когда такое воздержание неуместно.

“Да, я тоже иногда удивляюсь этому искусству равноудаления. Когда я думаю об Украине и 7 октября, то считаю, что критика в сторону Святого Отца оправдана. Он недостаточно однозначно говорит о том, кто был нападающим, и в чем кроются причины этих страшных страданий», – сказал Бетцин газете Süddeutsche Zeitung.

Напомним, чтоВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34.

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