Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что агрессия РФ против Европы зависит от течения войны в Украине. Мол, если война в Украине завершится раньше 2029 или 2030, Россия создаст угрозу для Европы.

Об этом Каль сказал в интервью DW.

"Быстрее окончание войны в Украине позволит россиянам использовать свою энергию там, где они действительно хотят, а именно против Европы", — заявил он.

Реакция СНБО на заявление Каля

По словам Каля о том, что "если бы война в Украине длилась еще 5 лет, для Европы это было бы безопаснее", отреагировали в СНБО. Там подчеркнули: войны с россиянами европейцам все равно не избежать.

"Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с РФ через 4-6 лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже Таурусу один сделать быстрее, чем за год-полтора. они нападут на страны НАТО независимо от нас, пока вы так слабы", — заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее речь шла о том, что Кремль продолжает продвигать ложную версию о том, что государства-члены Европейского союза и Украина стремятся затянуть и обострить войну в Украине. Таким образом Россия пытается отвлечь внимание от собственных долгосрочных приготовлений к войны с Западом.

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