Глава Николаевской ОГА поблагодарил оккупантов, промазанных из "Смерчей" и порадовался пополнению техники в терробороне

В Николаеве сегодня подсчитывают потери врага, которые были за день очень масштабными.

В Николаеве сегодня подсчитывают потери врага, которые были за день очень масштабными.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он отметил, что атаку врага отразили в направлении Херсона. Сейчас есть информация о 4 сбитых вертолетах, один Су. Также были уничтожены 3 колонны тяжелой техники, а еще многие техники враг покинул, поэтому она перешла к терробороне. Ким отметил, что у защитников города улучшилось настроение, что теперь у них есть тяжелая техника, которую можно использовать против врага.

Отдельно он поблагодарил наводчиков «Смерчей», по его словам, было запущено три, и все были мимо. Он попросил делать так и дальше.

Именно сейчас в городе воздушная тревога – Ту-22 бомбардировщики летять из Крыма.