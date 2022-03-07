Глава Николаевской ОГА заявил, что украинские военные "хорошо наваливают" оккупантам

Глава Николаевской ОГА заявил, что украинские военные "хорошо наваливают" оккупантам

Сейчас гражданское население в Николаеве призывает сидеть в укрытиях.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что украинские защитники защищают Николаев и "хорошо наваливают" российским оккупантам, которые пытаются захватить нашу территорию, но получают героический отпор и сопротивление.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

"Наваливают хорошо, мы им тоже хорошо наваливаем. Все хорошо, не переживайте. Город обороняется, враг убьется о стену. Все видим, все работает. Нет времени рассказывать. Гражданское население сидит в подвалах, военные работают. Четко, красиво и спокойно ", – рассказал он.