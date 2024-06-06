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Глава Одесской ОВА Кипер рассказал, как чудом не попал под ракетный удар (видео)

Глава Одесской ОВА Кипер рассказал, как чудом не попал под ракетный удар (видео)

Глава Одесской ОВА Олег Кипер / Фото: Киевская городская прокуратура

Подполковник полиции Александр Гостищев остановил главу ОВА перед вторым ударом, однако сам погиб.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как живет Одесса под регулярными атаками российских кафиров, а также как сам чудом не попал под ракетный удар по Одессе 15 марта.

Об этом шла речь в интервью Олега Кипера ТСН.ua 6 июня.

"Именно Гостищев (подполковник полиции Александр Гостищев, погибший 15 марта 2024 года во время ракетного удара по Одессе, – ред.) и попросил нас не спешить, потому что он был там на месте. И после первого прилета было двое раненых и он нас набрал", сказал "я вам сейчас доложу ситуацию, здесь, возможно, не нужно вашего приезда, потому что здесь нет погибших людей", – поделился Кипер.

Именно подполковник полиции остановил главу ОВА.

"Мы уже двигались в том направлении на место прилета... Как раз там было совещание, мы вернулись, завершили его, решили какие-то неотложные вопросы — через 17 минут была вторая ракета и Саша погиб", — рассказал Кипер.

Напомним, Россия в очередной раз ударила по Одессе россияне 15 марта, применив коварную тактику "огневого вала". Враг нанес два последовательных ракетных удара по городу. Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь.

После повторного удара погибли прибывшие для оказания помощи люди, а также те, кто не успел добежать до укрытия.

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