Глава Одесской ОВА Кипер рассказал, как чудом не попал под ракетный удар (видео)

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как живет Одесса под регулярными атаками российских кафиров, а также как сам чудом не попал под ракетный удар по Одессе 15 марта.

Об этом шла речь в интервью Олега Кипера ТСН.ua 6 июня.

"Именно Гостищев (подполковник полиции Александр Гостищев, погибший 15 марта 2024 года во время ракетного удара по Одессе, – ред.) и попросил нас не спешить, потому что он был там на месте. И после первого прилета было двое раненых и он нас набрал", сказал "я вам сейчас доложу ситуацию, здесь, возможно, не нужно вашего приезда, потому что здесь нет погибших людей", – поделился Кипер.

Именно подполковник полиции остановил главу ОВА.

"Мы уже двигались в том направлении на место прилета... Как раз там было совещание, мы вернулись, завершили его, решили какие-то неотложные вопросы — через 17 минут была вторая ракета и Саша погиб", — рассказал Кипер.

Напомним, Россия в очередной раз ударила по Одессе россияне 15 марта, применив коварную тактику "огневого вала". Враг нанес два последовательных ракетных удара по городу. Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь.

После повторного удара погибли прибывшие для оказания помощи люди, а также те, кто не успел добежать до укрытия.

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