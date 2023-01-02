Глава оккупационной администрации Севастополя Развозжаев вывез свое имущество и детей на Кипр

Похоже, что московские не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на заявления, которые они делают на камеру.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев увез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.

Кроме того, гауляйтер вывез за границу своих детей.

Похоже, что московские приспешники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на заявления, которые они делают на камеру.

Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".

"В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "россия здесь навсегда".

Так, на временно оккупированной территории осуществляется мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупанты вывозят подальше.

Также стоит отметить, что осенью Кремль провел закрытое исследование общественного мнения по поводу "потери Крыма".

Напомним, оккупанты в Крыму активизировали мобилизацию местных жителей.

Украина освободит Крым до конца августа, но есть условия – Ходжес

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