Глава оккупационной администрации Севастополя Развозжаев вывез свое имущество и детей на Кипр

Похоже, что московские не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на заявления, которые они делают на камеру.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развозжаев увез все свое имущество, включая собак и кошек на Кипр.
Кроме того, гауляйтер вывез за границу своих детей.
Похоже, что московские приспешники не очень уверены в безопасности своих семей и в собственном будущем, несмотря на заявления, которые они делают на камеру.
Об этом сообщает "Центр национального сопротивления".
"В целом все поведение оккупантов не указывает на то, что они верят в то, что "россия здесь навсегда".
Так, на временно оккупированной территории осуществляется мародерство предприятий и жилых помещений, а родственников оккупанты вывозят подальше.
Также стоит отметить, что осенью Кремль провел закрытое исследование общественного мнения по поводу "потери Крыма".
Напомним, оккупанты в Крыму активизировали мобилизацию местных жителей.
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