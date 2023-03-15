Глава Пентагона рассказал, поддерживает ли решение Зеленского по Бахмуту

Ллойд Остин подчеркнул, что Украина имеет значение не только для США, но и для всего мира. Ведь речь идет об основах международного порядка, основанного на правилах.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что приветствует доблесть и настойчивость украинских солдат, воюющих в Бахмуте.

Об этом глава Пентагона заявил на брифинге, передает CNN.

"Украинцы делают что-то чрезвычайное в районе Бахмута. Россияне работали над взятием Бахмута уже около семи месяцев, и они не добились успеха – и это из-за усердия, преданности, сосредоточенности украинских солдат", – заявил он.

Остин подчеркнул, что любое решение о том, оставаться ли украинским войскам в Бахмуте или передислоцироваться, будет принимать президент Владимир Зеленский.

"Если Зеленский скажет, что нужно перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна. Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону. Это им решать, а не нам", – сказал Остин и добавил, что Пентагон будет поддерживать любой какое решение Зеленского по этому вопросу.

Также он отметил, что наблюдал двухпартийную поддержку США в оказании помощи Украине и выразил надежду, что такая поддержка будет и дальше.

"Украина имеет значение. Это важно не только для Украины или Соединенных Штатов, это важно для мира. Это касается международного порядка, основанного на правилах", – подытожил Остин.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, тоже принимавший участие в брифинге, добавил, что Россия делает "небольшие тактические успехи" вокруг города Бахмут, но "чрезвычайно большой ценой".

Напомним, 14 марта состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором участники "выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите Бахмута".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о переходе в решающий момент борьбы Украины за свободу. Также он сказал, что Украина может получить больше систем ПВО и сообщил, что в настоящее время девять стран мира вызвались передать Украине 150 танков Leopard.

Сегодня, 15 марта, состоялась десятая встреча в формате "Рамштайн". Глава Минобороны Украины Алексей Резников подвел итоги "Рамштайна-10".

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