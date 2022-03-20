Глава Пентагона считает, что применение Россией гиперзвуковых ракет существенно не поможет ей в войне

Глава Пентагона считает, что применение Россией гиперзвуковых ракет существенно не поможет ей в войне

Кроме того, глава Минобороны США отметил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше.

Использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" важную роль в войне против Украины не играет.

Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин в AFP.

"Я бы не рассматривал это существенное изменение в ходе войны", — сказал он. Однако объяснил, что, по его мнению, Владимир Путин применил современное вооружение, поскольку он пытается возобновить наступление. Во-вторых, чтобы запугать мирное население.

"Я думаю, что причина, почему он (Путин – ред.) прибегает к этим видам вооружения, заключается в его попытке восстановить наступательный потенциал. И опять же мы видели, как он атакует города и городки, мирных людей, и мы думаем, что это будет продолжаться и дальше", — заметил Остин.

Также он добавил, что российские войска застряли на своих позициях и не могут продвинуться дальше. Он отметил, что ВСУ эффективно применяют виды вооружения, предоставленные им партнерами Запада.

Напомним, в пятницу, 18 марта, в Минобороны РФ заявили, что они запустили гиперзвуковые ракеты по военному составу боеприпасов на западе Украины, уничтожив здание в украинском селе Делятин. Вероятнее всего, речь идет об ударах по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области.

Впоследствии в США подтвердили, что Россия впервые запустила гиперзвуковые ракеты по объектам Украины. В США утверждают, что у РФ было две цели использования ракеты: опробовать оружие и отправить сообщение Западу о российских возможностях.

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