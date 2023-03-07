Глава Пентагона сравнил "вагнеровцев" и регулярную армию РФ: "Они немного лучше"

Вашингтон не видел примерных действий русских войск в больших масштабах.

Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что наемники ППК "Вагнера", основателем которой является олигарх Евгений Пригожин, показали себя в войне более эффективными, чем регулярная армия страны-агрессорки России.

Об этом он заявил во время поездки в Ближний Восток.

Глава Пентагона говорит, что Соединенные Штаты видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.

"Но вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах", — говорит Остин.

По словам Остина, методы "вагнеровцев" были интересны, но немыслимы. В частности, подчеркнул глава Пентагона, НПК использовали каторжников, заключенных, "чтобы регулярно управлять своим наступлением".

"Однако я не думаю, что они продолжают вербовать из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересны, откровенно говоря, немыслимы", — подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, в России конфликт между владельцем ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством минобороны РФ в лице Сергея Шойгу и Валерия Герасимова вышел на новый уровень. Пригожин заявил, что Шойгу сознательно ограничил раздачу наемникам боеприпасов, чтобы уничтожить НДС.

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