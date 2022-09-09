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Глава Пентагона восхищен успехами контрнаступления ВСУ возле Харькова и Херсона

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Глава Пентагона восхищен успехами контрнаступления ВСУ возле Харькова и Херсона

Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские военные имеют определенные успехи по освобождению Херсонской и Харьковской областей. И это очень вдохновляет американского министра обороны.

Он считает, что многочисленные поражения российской армии на поле боя станут серьезным ударом для Кремля, в частности для Путина.

Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас мы видим успех возле Херсона, мы видим определенный успех возле Харькова, и это очень вдохновляет", — сказал Остин во время пресс-конференции со своим чешским коллегой в Праге.

Также он добавил, ссылаясь на данные западных спецслужб, что ВС РФ несут огромные потери. Остин считает, что успешность спецоперации украинских сил показывают своим западным сторонникам и союзникам, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки.

Напомним, в колонке редактор раздела безопасности The Telegraph Кон Колин заявил, что полное поражение президента Владимира Путина уже виднеется на горизонте.

Между тем, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал хорошие новости от ВСУ по другим направлениям, о которых сейчас еще нельзя говорить. По его словам, после успехов ВСУ в Харьковской области россияне перестают верить своим пропагандистам и признают, что недооценили украинскую армию.

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