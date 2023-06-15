Глава Пентагона высмеял российские фейки о потерях ВСУ

Он отметил, что на войне техника всегда получает повреждения.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина действительно имеет потери техники на поле боя в рамках контрнаступательных действий, но у украинских военных достаточно техники для продолжения своего наступления.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг по итогам заседания в формате "Рамштайн".

Он отметил, что на войне техника всегда получает повреждения и это будет продолжаться, пока будут продолжаться боевые действия.

"Что важно: у украинцев есть возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать, и возвращать на поле боя", – сказал он.

Он выразил уверенность, что союзники продолжат поставлять технику для ВСУ, а также высмеял российские фейки об "огромных" потерях ВСУ.

"Повреждения (техники) на поле боя будут и дальше. Я думаю, россияне показали нам одни и те же 5 транспортных средств по тысяче раз из десяти разных углов. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы", – добавил Остин.

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в своем наступлении на позиции российских захватчиков, но выводы об успешности операции делать рано.

Кроме того, мы ранее информировали, что наступление ВСУ на 15 июня продолжается на юге и на Бахмутском направлении. Украинские войска одновременно обороняются на некоторых участках фронта.

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