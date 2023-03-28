Глава Пентагона заявил, что у Украины "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление

Украина может воспользоваться значительным истощением российской армии и снабжением западного оружия для того, чтобы провести успешное контрнаступление весной этого года.

Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

Министр обороны США отметил, что сейчас Украина уже "имеет значительное преимущество" над российской армией, хотя линия фронта постоянно меняется в разных направлениях, а бои за Бахмут идут в очень интенсивном темпе.

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Ллойд Остин подчеркнул, что украинцы "нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить".

"И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", — сказал Остин.

Кроме того, глава Пентагона заявил, что российские ресурсы вести изнурительную войну быстро иссякают. Войска РФ все чаще предстают перед нехваткой артиллерии и других боеприпасов, поэтому просит ее у Ирана и Северной Кореи.

"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что у Украины будет очень хорошие шансы на успех", — добавил Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция вдвое увеличит поставку Украине 155-мм снарядов, чтобы обеспечить украинским военным во время контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что Вооруженные силы Украины могут провести контратаки в Бахмутском и Авдеевском направлениях, но существенно отодвинуть войска России можно только путем полномасштабного контрнаступления.

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