Глава Пентагона заявил о переходе в решающий момент борьбы Украины за свободу

Ллойд Остин заявил о необходимости найти новые партии боеприпасов, а также системы противовоздушной обороны для Украины.
Коалиция международных партнеров вместе с США, поддерживающими Украину в ее противостоянии с агрессорами, находятся в решающем моменте борьбы украинцев за свою свободу и демократию.
Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин в начале онлайн-заседания в формате "Рамштайн", сообщает Укринформ.
"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", – сказал Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что это также означает, что союзники выполняют взятые на себя обязательства в полной мере и как можно скорее.
"Итак, наша Контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки", — добавил министр обороны США.
Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале 10-й встречи в формате "Рамштайн", которая в этот раз проходит в онлайн-формате.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Петр Черник заявил, что Украина активно готовится к контрнаступлению, для которого Польша готова пойти на беспрецедентный шаг и передать свои истребители МиГ-29.
Читайте также: