Глава Северной Осетии вместе со съемочной группой попали под обстрел на Запорожье – СМП РФ

Российский чиновник приехал с журналистами на позиции оккупантов для очередного пропагандистского сюжета.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел на временно оккупированной территории в Запорожской области, куда приехал с журналистами "Первого канала" к российским оккупантам для съемки очередного пропагандистского сюжета.

Об этом пишут ОМП РФ.

Пропагандисты сразу же сообщили о якобы "обстреле со стороны Вооруженных сил Украины."

"Как передает наш корреспондент, это произошло во время посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов, которым Сергей Меняйло приехал передавать необходимую гуманитарную помощь", – пишут пропагандисты.

Меняйло также прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале.

"В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий", — говорится в сообщении.

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