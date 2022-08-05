Глава украинского офиса Amnesty International уходит с должности после отчета организации

Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит с должности после отчета организации.

Об этом Оксана Покальчук сообщила в Facebook.

"Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Поэтому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мнением о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций", — написала Покальчук.

Кроме того, уволилась спикер Amnesty International Украина Екатерина Митева. Она подчеркнула, что украинский офис убеждал главный офис организации не публиковать скандальный отчет.

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

Генсек правозащитной организации Агнесс Каламар в свою очередь отреагировала на критику отчета по миру. Она заявила, что их в соцсетях атакуют украинские и российские боты и тролли. И что критика "не ослабит беспристрастность" организации.

Читайте также: