Глава украинской разведки рассказал о планах России в войне против Украины

Судя по планам Кремля, война против Украины будет продолжаться.
Начальник ГУР Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов рассказал, что России не удалось захватить Украину за два дня. Тогда государство-агрессор разработало новые планы "Д-30" и "Д-60".
Об этом он сказал в интервью журналу Coffee or Die .
"Всего через два дня после вторжения Россия поняла, что все идет не так хорошо, как они надеялись. Поэтому российское руководство составило планы действий на следующие 30 и 60 суток (так называемые Д-30 и Д-60). Мы пережили первый период ( Д-30) и россияне потерпели неудачу. Поскольку мы понимаем, что Россия делает, мы верим, что "Д-60" также будет неудачным", — рассказал Буданов.
Как сообщалось, глава ГУР также заявил, что у Украины есть шанс освободить все оккупированные территории, если союзники дадут нам необходимое вооружение.
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