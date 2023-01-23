Глава вооруженных сил Норвегии назвал количество убитых и раненых на войне украинцев и оккупантов

Отметим, что украинская сторона официально не объявляет о количестве погибших военных.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что на войне против Украины погибли и были ранены почти 180 тыс. российских военных.

Об этом сообщает Kressy24.

По его информации, цифры потерь Украины предположительно превышают 100 тыс. убитых и раненых солдат.

"Кроме того, в Украине около 30 тыс. мирных жителей погибли в этой ужасной войне, которая происходит не так далеко от нас", – сказал Кристоферсен.

Главнокомандующий норвежской армией уверен, что у России до сих пор есть возможность производить оружие, снимать запасы со своих складов и мобилизовать еще больше людей.

"Россия действительно может продержаться очень долго", — считает Кристоферсен.

Поэтому он отмечает, что Украина нуждается в танках и современных системах ПВО. Танки помогут пойти в наступление и вернуть оккупированные территории.

"Больше всего беспокоит то, удастся ли Украине сдержать российские ВВС. Мы не видели больших усилий со стороны российских ВВС благодаря противовоздушной обороне, которая есть у Украины", — добавил Эйрик Кристоферсен.

Отметим, что украинская сторона официально не объявляет о количестве погибших военных.

Напомним, в конце ноября 2022-го президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что потери украинских военных якобы составили 100 тысяч человек убитыми.

Позже в Еврокомиссии объяснили ошибку своей главы, заявив, что эта цифра была взята из внешних источников, касалась потерь убитыми и ранеными и "была призвана показать жестокость России".

Тогдашний советник Офиса президента Алексей Арестович, комментируя заявление фон дер Ляен, отметил, что потери Украины в войне с РФ составляют "от 10 до 20 тыс. погибших военных".

Последний раз официально о количестве потерь Украина сообщала 22 августа. Тогда главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что почти 9 тысяч украинских героев погибли на войне с РФ.