Главарь боевиков "ДНР" Пушилин раскрыл планы РФ, заявив о следующем этапе войны

Пушилин заявил о необходимости нового этапа "спецоперации".

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, накануне нападения РФ объявивший принудительную мобилизацию, а 28 февраля заявил о приостановлении военной мобилизации из-за якобы выполнения ее целей, в настоящее время раскрыл планы Российской Федерации по войне в Украине.

Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области нужно начинать "следующий этап операции" с учетом происходящего в Приднестровье и обстрелов приграничных с Украиной областей РФ.

Об этом сообщают РосСМИ.

Напомним, 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы у так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья.

Украинская разведка заявила, что эти провокации подготовлены ФСБ России. Местные "власти" готовились к взрыву вперед.

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