Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" заявили об эвакуации населения в Россию

Оккупанты планируют начать вывозить людей уже сегодня.
Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин 18 февраля заявил об эвакуации населения в Россию.
Его соответствующее видеообращение публикуют оккупационные и российские телеграм-каналы и СМИ.
Так, по словам главного боевика, в первую очередь будут эвакуировать женщин и детей, их разместят в Ростовской области.
Такое же заявление вслед за Пушилиным сделал и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник и призвал людей выезжать в РФ.
Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, как пишет пропагандистское издание ТАСС, заявил, что не располагает информацией об эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область.
В то же время, пророссийские боевики продолжают обстреливать населенные пункты из тяжелой артиллерии, ситуация остается напряженной. По состоянию на 14:00 18 февраля под обстрел попали 26 населенных пунктов.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, на Донбассе российские оккупанты 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них — с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение, еще один – боевое травмирование. Также ранения получили двое мирных жителей.
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