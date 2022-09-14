Главарь ЧВК "Вагнера" и "повар Путина" вербует в российских колониях рецидивистов и насильников (видео)

В российских колониях массово вербуют на войну с Украиной всех желающих заключённых.

Приближенный к Кремлю российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют поваром Путина, а также негласный руководитель ЧВК "Вагнера", вербует заключенных в одной из мордовских колоний для войны в Украине.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Война тяжелая. На всякие этапы – чеченский например – и близко не похоже. Расход боеприпасов у меня примерно в 2,5 раз больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает "заднюю". Никто не отступает и не сдается в плен. Минимальный возраст, который мы берем – 22 года. Младшим нужно получить согласие одного из ближайших родственников", – говорит олигарх.

Максимальный возраст, по словам Пригожина, условен. Он намекает, что готов брать хоть стариков, лишь бы они согласились ехать "на мясо" в Украину.

"Первые заключенные, воевавшие со мной, 40 человек из Петербурга. Строгий режим, рецидивисты. Из трех погибших одному было 52 года, из них в заключении – 30. Мы с пониманием относимся к сидящим по "сексуальным статьям", ведь понимаем, что могут быть ошибки", – рассказывает вербовочный НДС.

Пригожин хвастается заключенным, что его ЧВК имеет несколько типов самолетов, РСЗО, танки и тп.

Тем, кто согласится пойти воевать, он обещает помилование за полгода. Бизнесмен откровенно говорит, что вернутся в живых не все.

"Вариантов вернуться "на зону" нет. Тех, кто в первый день говорит "я не туда попал", мы делаем отметку "дезертир" и расстреливаем", – откровенно говорит о жестокости ЧВК "Вагнера" его руководитель.

Ранее в разведывании сообщили, что в Украине воюют около 5 тысяч "вагнеровцев".

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