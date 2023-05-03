Главарь ЧВК "Вагнера" считает, что контрнаступление ВСУ уже началось

В России заговорили о том, что контрнаступление украинских военных уже началось.

Об этом заявил глава террористов "Вагнера" Пригожин.

По его словам, контрнаступление украинских военных уже началось. В ближайшее время может начаться активная фаза.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, по существу, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта. Если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит не лучшим образом "И поэтому наши фланги... насколько они надежны... я пока промолчу из вежливости. Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни", — сказал Пригожин.

Кроме того, главарь террористов посетовал, что наступление началось не только в пределах фронта, но и за ним — в частности, с активизацией дронов и "бавовны" в разных городах РФ.

Напомним, что ночью 3 мая неизвестные дроны атаковали Кремль. Над ним раздался взрыв.

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