Главарь оккупантов признался о казнях и депортациях украинцев в Запорожье — ISW

"Губернатор" временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, выступающих против вторжения России в Украину. Он также намекнул на казни украинцев ВС РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, в интервью, опубликованном 20 февраля, Балицкий заявил, что российские оккупационные власти "выслали большое количество семей, которые не поддерживали так называемую "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Российскую Федерацию, в частности флаг РФ, гимн или же президента Владимира Путина.

Эксперты отметили, что Балицкий оправдывал поступки, которые могут быть классифицированы как военные преступления, утверждая, что насильственная депортация украинских семей была совершена для их безопасности. Он аргументировал это тем, что оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с этими семьями еще более "жестким" способом в будущем, или же их могли бы убить другие пророссийские граждане.

По словам Балицкого, что оккупационные власти "дали (депортированным семьям – ред.) возможность уехать", однако депортировали некоторых силой, "дав им бутылку воды" на границе. Балицкий также заявил, что оккупационным властям пришлось принять "чрезвычайно жесткие решения, о которых (он – ред.) не будет говорить", вероятно, намекнув на проведение без суда российскими оккупационными войсками расстрелов граждан Украины.

Аналитики подчеркнули, что соответствующие заявления Балицкого о российских депортациях украинских граждан, критикующих российскую оккупацию, указывают, что депортационные кампании РФ частично направлены на русификацию населения на временно оккупированных территориях путем принуждения и страха.

Ранее сообщалось, что Россия пытается сменить демографический состав на оккупированной Луганщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ищут на оккупированных территориях людей, которые будут за деньги свидетельствовать против Украины.

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