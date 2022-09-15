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Главарь оккупантов в так называемой "ЛНР" заявил, что ВСУ уже у границ Луганской области, но "паники нет"

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Главарь оккупантов в так называемой "ЛНР" заявил, что ВСУ уже у границ Луганской области, но "паники нет"

Фото: Associated Press

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник утверждает, что ВСУ уже доходят до границ с Луганской областью в Харьковской области.

Несмотря на успехи украинских военных на этом направлении, главарь фейковой "ЛНР" говорит, что ситуация напряженная, но якобы "паники нет".

Об этом сообщают местные пропагандистские ресурсы.

"Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ "ЛНР", но оснований для паники нет", — сказал Пасечник.

Напомним, ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские защитники узнали слабое место России еще весной. Это была Балаклея, откуда ВСУ и развили свое успешное контрнаступление на Харьковщине.

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