Главарь террористов "ДНР" заявил, что уничтоженный Россией Мариуполь "должен стать курортом"

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин сделал циничное заявление.

Он заявил, что разрушенный россиянами Мариуполь, где погибли более 25 тысяч мирных жителей, "должен стать курортом".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Цель состоит в том, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, чего раньше не удавалось сделать", — сказал глава боевиков "ДНР".

Напомним, в Мариуполе парад, посвященный Дню победы над нацизмом, не состоялся. Однако состоялся карнавал, на котором поклонники русского мера растянули 300 метров георгиевской ленты.

В этом городе российская армия за более чем 2,5 месяца блокады Мариуполя убила более 25 тысяч человек, большинство из них – это мирные жители. Это данные полка "Азов", которые бойцы ведут самостоятельно с начала полномасштабного вторжения РФ в город.

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