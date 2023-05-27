Главарь "вагнеровцев" Пригожин обещает взять Киев за 12 дней (перехват)

Россияне говорят о плохом обеспечении территориальной обороны и страхах населения в Белгородской области.

Захватчики недовольны действиями российского военного управления. Они обсуждают текущую ситуацию на территории Белгородщины и панические настроения местного населения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Во время телефонного разговора оккупант цитирует главаря террористов ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, якобы при условии избрания его главнокомандующим — Киев будет взят за 12 дней:

"Ну Пригожин правильно говорит: "если меня сейчас народ изберет главнокомандующим – я через 12 дней буду в Киеве", – говорит русский.

Также российский террорист рассказывает о плохом обеспечении территориальной обороны в Белгородском регионе РФ, у которой, по словам собеседника, нечем стрелять: "Ничего нет, палки только".

Напомним, у Зеленского прокомментировали заявления Пригожина о выходе "вагнеровцев" из Бахмута. Евгений Пригожин не сможет вывести их из Бахмута, поскольку ему просто не разрешат это сделать, несмотря на то, что у Пригожина другие цели и планы.