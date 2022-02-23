Главари террористов "ЛДНР" просят у Путина официально ввести войска в ОРДЛО

Письма-обращения были подписаны 22 февраля.
Главари боевиков так называемых "независимых" "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь. Мол, "их территориям" грозит агрессия со стороны Киева.
Об этом сообщил журналистам спикер главы российского государства Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
"На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника и главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина", – сказал он.
Ответные письма-обращения активно распространяют в информационном пространстве российские СМИ. В них, в частности, говорится, что Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого касания, получая при этом всестороннюю поддержку, в частности военную, от США и других западных государств. А также о том, что якобы киевский режим ориентирован на силовое разрешение конфликта.
"Учитывая вышеизложенное, главы двух "республик" в связи с сложившейся обстановкой, а также с целью недопущения жертв среди мирных граждан и гуманитарной катастрофы на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "республиками" "просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", — заявил Песков.
Напомним, 21 февраля президент страны-агрессорки Владимир Путин подписал указ о вводе войск на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В указах о признании "ЛДНР" говорится, что РФ вводит свои войска в ОРДЛО в соответствии с обращениями вождей фейковых "ЛДНР".
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