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"Главком на месте, делает свою работу": в Минобороны объяснили, зачем российская пропаганда лжет об исчезновении Залужного

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1869
Время на прочтение
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"Главком на месте, делает свою работу": в Минобороны объяснили, зачем российская пропаганда лжет об исчезновении Залужного

Анна Маляр опровергла информацию о якобы исчезновении Валерия Залужного/Фото: twitter/Оперативный ВСУ

По словам Анны Маляр, этот фейк из РФ – типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии.

Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении Главнокомандующего Валерия Залужного.

Замминистра обороны Анна Маляр опровергла этот российский фейк и сообщила, что Главнокомандующий на месте и выполняет свою работу.

Об этом Маляр написала в Telegram.

"Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", — отметила она.

По словам Маляр, это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии.

"По времени действия она очень коротка — от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости", — пояснила чиновница.

Маляр отметила, что момент распространения понятен — пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны облегчат ситуацию оккупантам.

"Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", — подытожила она.

Напомним, страна-агрессор Россия в течение последних двух недель распространяет фейки о якобы гибели ряда украинских командующих. В частности, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Дата публикации
Просмотры
1869
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