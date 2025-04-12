Главком Сырский заявил о рекордных потерях россиян в войне

Потери России.

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Агрессорка Россия продолжает нести рекордные потери на войне в Украине.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, с начала этого года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч. лиц. А именно составили 140650 вражеских солдат.

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"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость", - написал главком.

Он также опубликовал кадры работы украинских защитников по уничтожению противника и его техники на фронте.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 12 апреля. Отмечается, что за минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных.

Дата публикации 21:04, 11.04.25 Количество просмотров 96 Россияне ударили по Херсону: повреждены многоэтажки, есть раненые