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Главком Сырский заявил о рекордных потерях россиян в войне
Реализация намерений Кремля оборачивается большими потерями личного состава.
Агрессорка Россия продолжает нести рекордные потери на войне в Украине.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
По его словам, с начала этого года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч. лиц. А именно составили 140650 вражеских солдат.
"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость", - написал главком.
Он также опубликовал кадры работы украинских защитников по уничтожению противника и его техники на фронте.
Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 12 апреля. Отмечается, что за минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных.