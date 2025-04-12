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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
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Главком Сырский заявил о рекордных потерях россиян в войне

Реализация намерений Кремля оборачивается большими потерями личного состава.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России.

Потери России.

Агрессорка Россия продолжает нести рекордные потери на войне в Украине.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По его словам, с начала этого года потери врага в личном составе превысили 140 тысяч. лиц. А именно составили 140650 вражеских солдат.

"Спасибо нашим воинам за стойкость и меткость", - написал главком.

Он также опубликовал кадры работы украинских защитников по уничтожению противника и его техники на фронте.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 12 апреля. Отмечается, что за минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
38
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