Главная цель – Крымский мост: Жданов ответил, получила ли Украина американские ракеты ATACMS

По состоянию на 7 сентября, Украина пока не получила от США дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Этими ракетами, имеющими дальность поражения целей на расстоянии до 300 километров, Украина может нанести удар по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с РФ.

Об этом на своем Ютуб-канале сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"К большому сожалению, этих ракет у нас пока еще нет. Я надеюсь, что они появятся в ближайшее время. Если бы мы получили ракеты ATACMS, первая ракета уже легла бы по дорожному полотну или по железнодорожному полотну Крымского моста. Если мы еще не бомбим" Крымский мост, значит, на сегодняшний день ракеты еще не получил", — заметил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что США предоставят Украине ракеты ATACMS для установок HIMARS.

Добавим, что ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс, являющийся баллистической ракетой малой дальности. Эти ракеты предназначены для поражения точечных целей, таких как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, составы ГСМ, расположенные в глубине обороны противника в любых погодных условиях, в любое время.

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