Главная цель российских добровольцев на территории РФ: как это повлияет на боевые действия в Украине – объяснение эксперта

Кремль будет вынужден забирать свои войска из зоны боевых действий, чтобы перекрыть около 700 км границы с Украиной.

Главная задача подразделений "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" — оттягивание сил армии РФ с территории Украины.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

“На сегодняшний день главной целью является уменьшение присутствия российских окупантов на территории Украины. То есть, создание таких условий, чтобы они вынуждены были распределять ресурс, забирая его из зоны боевых действий в Российскую Федерацию”, — считает он.

По его подсчетам, вдоль границы с Украиной армия РФ сосредоточила всего около 17 тысяч личного состава.

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"Этого количества достаточно, чтобы в обороне держать от 25 до 50 км границы, не больше. А граница с неоккупированной частью Украины в России – почти 700 км. То есть, они могут контролировать в 14 раз меньше, чем им необходимо”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко также считает, что рейды в Белгородскую область военных подразделений "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" свидетельствуют также о попытке создать так называемую "буферную зону" на территории РФ.

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