Главная цель – убить больше людей: Гуменюк предупредила о новой тактике окупантов в воздухе

Российские войска из-за провалов на фронте прибегли к новой тактике в воздухе. Они привязывают к беспилотникам разрывные гранаты и сбрасывают там, где есть скопления людей.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного штаба Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк.

Она называет это "шагом отчаяния" окупантов. Однако подчеркнула, что на каждую новую тактику врага Украина найдет противодействие

"Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться вместе на открытых территориях. Но замечу – когда враг выискивает новую тактику, мы всегда выискиваем к ней противодействие", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в оперативном командовании "Юг" сообщали, что в последние дни повысилась активность противника в воздухе. Они выискивали новую тактику, чтобы применить против украинцев.

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