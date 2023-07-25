Главная концентрация врага – Лиман-Купянск: эксперт рассказал подробности о резервах РФ и мобилизации

Главная концентрация врага – это Лимано-Купянское направление. Там сейчас сосредоточены основные надежды россиян на то, что им удастся совершить определенные прорывы.

Об этом сказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Это их попытка последнего рывка в этом году. Резервов человеческих у них для того, чтобы делать больше, чем там, выглядит так, что нет. Исходя из того, что выборы в России – март 2024 года, уже по состоянию на сейчас можем говорить, что вероятность появления новых волн мобилизации до марта месяца выглядит как абсолютно минимальная. Но то, что они сегодня приняли ряд абсолютно драконовских законов, говорит о том, что они после марта месяца могут пойти на очень широкий призыв с принуждением людей подписывать сразу контракты. Похоже, что кроме Лимано-Купянского направления, у них каких-то сил для того, чтобы делать какие-то серьезные операции, просто нет", – отметил он.

Напомним, другой украинский военный эксперт Петр Черник отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу. Наступлением на Купянском направлении российские оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от атак вокруг Бахмута.

Читайте также: