Главная неожиданность войны: офицер ВСУ сказал, к чему не были готовы РФ и Украина

Украинские военные на фронте / © Associated Press

Реклама

Во время войны и Россия, и Украина столкнулись с огромным разрывом между собственными потребностями и ресурсами. Все потому, что ни одна из них не готовилась к изнурительной войне на четыре года.

Такое мнение офицер ВСУ Александр Матяш высказал в комментарии «Еспресо».

По словам Матяша, Россия готовилась к полномасштабному вторжению в Украину, но не к изнурительной войне, которая вытягивает все ресурсы.

Реклама

«Есть ограниченное количество ресурса и огромное количество потребности. Это, знаете, как когда ты работаешь на трех работах, а тебе хватает только на аренду твоего жилья и немного поесть. Что делать? Или искать другую работу, или еще дополнительную работу», — объяснил украинский офицер.

Он отметил, что это не только украинская проблема: враг также не планировал жестокой войны на четыре года.

«К сожалению, не бывает нормального количества ресурсов. Никто не готовился к такой войне. Я вам скажу, даже Россия к такой войне не готовилась», — сказал Матяш.

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал «бравадой» заявления россиян о том, что страна-агрессор сможет воевать еще 5-10 лет.

Реклама

По мнению генерала Сухопутных сил США в отставке и экс-командующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларка, война в Украине не закончится, пока президент России Владимир Путин не будет убежден в неизбежности поражения. Диктатор будет продолжать воевать до тех пор, пока будет считать, что способен победить.