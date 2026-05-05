Главная ставка Путина обернулась против него: одно решение Кремля может развалить РФ – WSJ

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Владимир Путин годами пытался вернуть России статус великой державы, однако полномасштабное вторжение в Украину может иметь противоположный эффект. Война ослабляет российскую экономику, армию, демографию и влияние Москвы за границей.

Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По оценке издания, даже если российские войска снова попытаются перехватить инициативу на фронте, такая победа для Кремля может оказаться пирровой. Война длится слишком долго, стоит России слишком дорого и подрывает основы, на которых держалась ее сила.

Реклама

«Более вероятный результат – болезненный тупик, который продолжает истощать российские человеческие и экономические ресурсы, угрожает властям Путина и будущему самой России», – пишет WSJ.

Журналисты отмечают, что проблемы Кремля не ограничиваются фронтом в Украине. Россия равномерно теряет влияние в Европе. Поражение Виктора Орбана в Венгрии лишило Москву одного из ближайших союзников в ЕС. В то же время, европейские страны, несмотря на внутренние противоречия и напряжения в отношениях с США, смогли найти ресурсы для поддержки Украины и, вероятно, продолжат это делать.

Ослабляются позиции России и на постсоветском пространстве. Армения и Азербайджан активно сотрудничают с Западом, а страны Центральной Азии все больше ориентируются на Китай, Турцию и Европейский Союз. Это уменьшает роль Москвы как главенствующего центра влияния в регионе.

Не оправдались и амбиции Путина на Ближнем Востоке. Его давний союзник Башар Асад лишился власти, а Россия не смогла существенно повлиять на ход конфликта между США и Ираном. В Африке, в частности в Мали, военные неудачи также подорвали репутацию Москвы среди правительств, рассчитывавших на более широкую поддержку со стороны РФ.

Реклама

Отдельно WSJ обращает внимание на демографические последствия войны. Сотни тысяч россиян призывного возраста погибли или были ранены, еще сотни тысяч уехали из страны. Среди них много образованных специалистов, потеря которых усугубляет долгосрочные проблемы России.

По мнению авторов, эти процессы могут создать для РФ кризис, сопоставимый с распадом Советского Союза. Если идея «российского национального возрождения», которую продвигал Путин, терпит крах, его преемникам будет сложно удержать остатки имперской системы.

Издание заключает: если Путин не найдет выхода из нынешней ситуации, он может войти в историю не как лидер, сделавший Россию «большой», а как правитель, при котором она окончательно потеряла статус великого государства.

Паника в Кремле через 9 мая – последние новости

В последнее время война все заметнее приближается к самой России. На фоне подготовки к параду 9 мая в Москве фиксировались атаки беспилотников, в том числе вблизи центральных районов столицы РФ. Это усилило нервозность в Кремле, ведь День победы остается для Путина одним из ключевых символов его пропаганды.

Реклама

Военные эксперты отмечают, что Москва придает 9 мая почти сакральное значение. Именно поэтому Кремль пытался добиться временного прекращения огня во время празднований во избежание инцидентов во время парада.

После атак на Москву в России снова начали угрожать Украине «жестким ответом» в случае каких-либо действий во время парада. В то же время российские чиновники традиционно не упоминают о ежедневных ударах РФ по украинским городам, жилым домам и гражданской инфраструктуре.

Новости партнеров