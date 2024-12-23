Главная угроза не в пехоте: в разведке рассказали, какую роль КНДР играет в войне

Украинская разведка предупреждает, что главной угрозой военного сотрудничества России с Северной Кореей является не пехота, а артиллерийские установки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины в комментарии для LIGA.net подчеркнул, что основную опасность представляют самоходные артиллерийские установки М-1989 Koksan, используемые российскими войсками на разных участках фронта, а также для обстрелов мирных прифронтовых городов и поселков.

“Речь идет о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan, которые россияне используют на разных участках фронта, а также по мирным прифронтовым населенным пунктам, – отметил разведчик. – Но можно сказать, что артиллерию везут в использование не корейцев, а россиян. Корейцы нужны как мясо".

По словам представителя разведки, военнослужащих из КНДР малыми группами по 20-30 человек сосредоточивают в одном месте, откуда их бросают в отчаянные штурмы. Незнание местностей, реалий войны и русского языка еще больше усложняет их ситуацию, ведь корейцы часто не понимают, что их отправляют на верную смерть.

"Потери в результате боестолкновений с украинскими войсками и "дружественного огня" от российских военнослужащих составляют несколько сотен убитыми, ранеными и пропавшими без вести", — уточняют в ГУР.

В разведке также добавили, что эти штурмовые группы доукомплектовываются личным составом из 94-й отдельной бригады армии КНДР. На вопрос, есть среди северокорейцев пленные, собеседник ответил лаконично: "В процессе".

Северная Корея активно увеличивает поставки боеприпасов в Россию и наращивает производство оружия у себя в стране. КНДР получает финансирование и нефть от Москвы.

Напомним, Северная Корея, вероятно, готовится перебросить в Россию дополнительные войска и военную технику, в частности, дроны-камикадзе, которые будут использованы в войне против Украины.