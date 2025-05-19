Пусковая установка комплекса РС-24 Ярс / Фото: Виталия Кузьмина / wikipedia.org

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Ракеты, несущие ядерный боезаряд, неточные и летят с отклонением примерно в 500 метров.

Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Тимочко подчеркнул: если «Ярс» все же будет применен даже с неядерным зарядом, он может нанести массовые разрушения, однако это не изменит ход войны.

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«Их стоимость от $50 до $100 миллионов, на эту сумму противник может эффективнее использовать, например, 10 „Калибров“, себестоимость которого в пределах $7-11 миллионов», — пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Ранее российские пропагандисты заявили о приказе Путина по удару «Орешником» по Киеву в ответ на потенциальные атаки ВСУ в Москве.

В то же время, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка всегда предупредит, если Россия будет готовить удар ракетой «Орешник». «Вы видели, что от ГУР МО не было никакой информации. Успокойтесь, когда что-нибудь происходит, вы всегда, к сожалению, от нас видите предупреждение», — отметил руководитель ГУР.