Главная задача сейчас – сохранить личный состав: Братчук о ситуации в Великой Новоселке

Спикер УГА призвал не доверять эмоциональным сообщениям, которые нагнетают ситуацию, и просил дождаться официальной информации.

Главная задача сейчас – сохранить личный состав.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в комментарии Новости.LIVE, комментируя ситуацию в Великой Новоселке.

Сергей Братчук отметил, что это направление давно было чрезвычайно активным. Мол, было понятно, что враг попытается перерезать логистические пути в населенный пункт и максимально сосредоточить свои силы.

Спикер призвал не доверять эмоциональным сообщениям, которые нагнетают ситуацию, и просил дождаться официальной информации от ответственных структур.

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Напомним, российские блогеры утверждали о продвижении путинских войск

вдоль трассы Т-0518 Павловка – Великая Новоселка в центре Великой Новоселки. По их словам, захватчики разрезали населенный пункт и якобы окружили небольшую группу украинских военных в южной части Великой Новоселки.

Российские блогеры утверждали, что армия РФ продвигается дальше в северо-восточной и восточной частях Великой Новоселки, в нескольких лесистых районах к югу от населенного пункта, а также удерживает позиции вдоль рек Мокрые Ялы и Кашлагач.

Однако в Институте изучения войны не могут подтвердить ни одно из этих заявлений.

Оккупанты продолжали наступать возле Великой Новоселки, возле Времевки и Новодаровки.